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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Новейшая огнеметная система «Тосочка» поучаствовала в СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Российские военные применили тяжелую огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка», поразив пехоту Вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны РФ.

«Экипаж провел пуск термобарическим снарядом повышенной дальности, успешно поразив скопление пехоты противника, сконцентрированной в укрепленном районе», — цитирует РИА Новости Минобороны.

Военные высоко оценили тактико-технические характеристики «Тосочки». Они выросли за счет повышенной мобильности, усиленной огневой мощи, а также увеличенной дальности и точности используемых боеприпасов.

ТОС-2 «Тосочка» на выставке Армия-2022
ТОС-2 «Тосочка» на выставке Армия-2022
Фото: Mike1979 Russia / CC BY-SA 4.0

Впервые «Тосочку» представили в июне 2020 года на параде Победы в Москве. Она отличается от стоящих сегодня на вооружении ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек» улучшенными тактико-техническими характеристиками.

Комплекс установлен на колесном шасси автомобиля «Урал» с повышенной проходимостью, имеет увеличенную дальность стрельбы, автоматизированные системы прицеливания, стрельбы и управления огнем. Тяжелый огнемет оборудован краном-манипулятором и не нуждается в транспортно-заряжающей машине.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Оружие #Армия
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Топ комментариев

mosquito__2010

Выходит что США такие же трепачи как и ты.

HAAN27

Интересно все депутаты бизнесмены?

pepelmetal

С 2008 года всё переносит и переносит, много перенесли ?

GammiPluh

Наркофюреру изначально американцы отвели место на кладбище и он слоупок если этого не понимает