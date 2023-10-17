Новейшая огнеметная система «Тосочка» поучаствовала в СВО

Российские военные применили тяжелую огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка», поразив пехоту Вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны РФ.

«Экипаж провел пуск термобарическим снарядом повышенной дальности, успешно поразив скопление пехоты противника, сконцентрированной в укрепленном районе», — цитирует РИА Новости Минобороны.

Военные высоко оценили тактико-технические характеристики «Тосочки». Они выросли за счет повышенной мобильности, усиленной огневой мощи, а также увеличенной дальности и точности используемых боеприпасов.

Впервые «Тосочку» представили в июне 2020 года на параде Победы в Москве. Она отличается от стоящих сегодня на вооружении ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек» улучшенными тактико-техническими характеристиками.

Комплекс установлен на колесном шасси автомобиля «Урал» с повышенной проходимостью, имеет увеличенную дальность стрельбы, автоматизированные системы прицеливания, стрельбы и управления огнем. Тяжелый огнемет оборудован краном-манипулятором и не нуждается в транспортно-заряжающей машине.