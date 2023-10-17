Джулия Фокс заменила одежду бусами на голое тело

Актриса Джулия Фокс снялась для обложки журнала обнаженной, прикрыв интимные части тела бусами и украшениями.

Фокс дала интервью журналу Rollacoaster Magazine, где рассказала о своих зависимостях. Фотография на обложке метафорично передает ее состояние.

Фото: © @juliafox

Актриса страдала наркозависимостью и работала доминатрикс (женщина, выполняющая доминирующую роль в садомазохистских практиках).

«Наверное, я просто хочу подавать пример и быть тем, кто может сказать: "Послушай, ты можешь пройти через все это и не позволять этому определять тебя". Вы определяете себя. Вы можете выбрать свой путь», — сказала в интервью Фокс.