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Джулия Фокс заменила одежду бусами на голое тело

Источник:
Sibnet.ru
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Актриса Джулия Фокс снялась для обложки журнала обнаженной, прикрыв интимные части тела бусами и украшениями.

Фокс дала интервью журналу Rollacoaster Magazine, где рассказала о своих зависимостях. Фотография на обложке метафорично передает ее состояние.

Фото: © @juliafox

Актриса страдала наркозависимостью и работала доминатрикс (женщина, выполняющая доминирующую роль в садомазохистских практиках).

«Наверное, я просто хочу подавать пример и быть тем, кто может сказать: "Послушай, ты можешь пройти через все это и не позволять этому определять тебя". Вы определяете себя. Вы можете выбрать свой путь», — сказала в интервью Фокс.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Выходит что США такие же трепачи как и ты.

HAAN27

Интересно все депутаты бизнесмены?

pepelmetal

С 2008 года всё переносит и переносит, много перенесли ?

GammiPluh

Наркофюреру изначально американцы отвели место на кладбище и он слоупок если этого не понимает