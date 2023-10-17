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Маск отреагировал восклицательным знаком на слова о помощи Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Американский миллиардер Илон Маск максимально кратко отреагировал на мнение о заявлении министра США Джанет Йеллен о том, что Америка может одновременно оказывать помощь Украине и Израилю.

«Америка, безусловно, может позволить себе поддерживать Израиль и обеспечивать его военные нужды, и мы также можем и должны поддерживать Украину в ее борьбе с Россией», — сказала Йеллен в интервью телеканалу Sky News.

Один из пользователей соцсети X выразил мнение, что Америка ввязывается в конфликты других стран и именно поэтому «государственный долг вырос до таких абсурдно больших сумм».

На это сообщение Маск отреагировал восклицательным знаком.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Выходит что США такие же трепачи как и ты.

HAAN27

Интересно все депутаты бизнесмены?

pepelmetal

С 2008 года всё переносит и переносит, много перенесли ?

GammiPluh

Наркофюреру изначально американцы отвели место на кладбище и он слоупок если этого не понимает