Маск отреагировал восклицательным знаком на слова о помощи Украине

Американский миллиардер Илон Маск максимально кратко отреагировал на мнение о заявлении министра США Джанет Йеллен о том, что Америка может одновременно оказывать помощь Украине и Израилю.

«Америка, безусловно, может позволить себе поддерживать Израиль и обеспечивать его военные нужды, и мы также можем и должны поддерживать Украину в ее борьбе с Россией», — сказала Йеллен в интервью телеканалу Sky News.

Один из пользователей соцсети X выразил мнение, что Америка ввязывается в конфликты других стран и именно поэтому «государственный долг вырос до таких абсурдно больших сумм».

На это сообщение Маск отреагировал восклицательным знаком.