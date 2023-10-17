Google из‑за сбоя показывал россиянам доллар по 62 рубля

Пользователи Telegram заметили вечером 16 октября, что биржевой сервис Google отображал курс доллара на 30% ниже реальных котировок в валютной секции Московской биржи.

Так, Google показывал доллар по 62,62 рубля, в то время как по итогам основной торговой сессии пара «рубль и доллар» на Московской бирже закрылась на уровне 97,39 рубля.

Некорректная трансляция данных была зафиксирована и в других валютных парах, например, на графике швейцарского франка и фунта стерлингов. Обе валюты не котируются в полноценном режиме на Мосбирже из-за санкций.

Проблемы с отображением данных у Google могли возникнуть и раньше. Так, согласно графику биткоина в Google, неверная котировка выводилась с 21.05 до 21.30 по московскому времени.

К 21.35 по московскому времени курс доллара в сервисе Google составлял уже 97,43 рубля, что близко к значению реального курса на Мосбирже (97,39 рубля), но все равно выше него на 3 копейки.