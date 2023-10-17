НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Google из‑за сбоя показывал россиянам доллар по 62 рубля

Источник:
Sibnet.ru
263 0
Доллары
Фото: © Sibnet.ru

Пользователи Telegram заметили вечером 16 октября, что биржевой сервис Google отображал курс доллара на 30% ниже реальных котировок в валютной секции Московской биржи. 

Так, Google показывал доллар по 62,62 рубля, в то время как по итогам основной торговой сессии пара «рубль и доллар» на Московской бирже закрылась на уровне 97,39 рубля.

Некорректная трансляция данных была зафиксирована и в других валютных парах, например, на графике швейцарского франка и фунта стерлингов. Обе валюты не котируются в полноценном режиме на Мосбирже из-за санкций.

Проблемы с отображением данных у Google могли возникнуть и раньше. Так, согласно графику биткоина в Google, неверная котировка выводилась с 21.05 до 21.30 по московскому времени.

К 21.35 по московскому времени курс доллара в сервисе Google составлял уже 97,43 рубля, что близко к значению реального курса на Мосбирже (97,39 рубля), но все равно выше него на 3 копейки.

Еще по теме
Дефицит кадров в Новосибирской области достиг исторического рекорда
Представлены новые тысячная и пятитысячная банкноты
Бильярд и боулинг обрели популярность на фоне проблем с кино
Россиянам предрекли обратный разворот рубля
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Найден самый простой способ замедлить старение
Тюрьма и штрафы: какие грибы нельзя собирать с 12 октября
Депутат из Красноярска выставил на продажу Aurus
Путин обрушил курс доллара
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин прилетел в Пекин на два дня
Шойгу оценил успехи российской армии на Украине
Представлены новые тысячная и пятитысячная банкноты
Новейшая огнеметная система «Тосочка» поучаствовала в СВО
Мультимедиа
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Топ комментариев

mosquito__2010

Выходит что США такие же трепачи как и ты.

HAAN27

Интересно все депутаты бизнесмены?

pepelmetal

С 2008 года всё переносит и переносит, много перенесли ?

GammiPluh

Наркофюреру изначально американцы отвели место на кладбище и он слоупок если этого не понимает