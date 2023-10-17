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Путин прилетел в Пекин на два дня

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин прибыл в Китай для участия в форуме «Один пояс — один путь» и переговоров с лидерами ряда стран.

Российский лидер пробудет в Пекине два дня. Первый Путин посвятит двусторонним встречам с коллегами — президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, премьер-министром Королевства Таиланд Сеттхой Тхависином, президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом и президентом Лаосской Народно-Демократической республики Тхонглуном Сисулитом.

Также во вторник президент России примет участие в церемонии официальной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань глав делегаций — участников форума «Один пояс — один путь».

Основные мероприятия форума пройдут 18 октября в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь. Путин примет участие в церемонии его открытия. В среду состоятся российско-китайские переговоры, после чего Путин продолжит серию двусторонних встреч на полях форума. Запланирована его беседа с главой переходного правительства, премьер-министром Пакистана Анваар-уль-Хаком Какаром.

Это второй зарубежный визит Путина в этом году — на прошлой неделе он посетил Киргизию для участия в саммите глав СНГ. В последний раз президент был в Китае 4 февраля 2022 года, за 20 дней до начала СВО. Он посетил церемонию открытия зимних Олимпийских игр.

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Политика #Мир
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