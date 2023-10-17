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Сборная России по футболу спаслась от поражения в игре с Кенией

Источник:
Sibnet.ru
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Сборная России по футболу в товарищеском матче с национальной командой Кении сыграла вничью со счетом 2:2. Игра проходила в Турции.

В составе сборной России отличились Александр Соболев (8-я минута) и Иван Обляков (89). За сборную Кении голы забили Энтони Акуму (16) и Масуд Джума (37). Россияне смогли уйти от поражения всего за несколько минут до финального свистка.

Обляков забил дебютный мяч за национальную команду. Кроме того, в этой встрече за сборную дебютировали голкипер «Урала» Илья Помазун, нападающий «Зенита» Иван Сергеев, защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков, а также защитник «Оренбурга» Арсен Адамов.

Команды России и Кении встретились впервые. В рейтинге ФИФА кенийцы занимают 109-е место, это 25-я сборная в Африке. Кения — семикратный победитель Кубка КЕСАФА, в котором участвуют сборные Восточной и Центральной Африки.

12 октября российские футболисты в товарищеском матче обыграли сборную Камеруна со счетом 1:0. Гол на счету нападающего ЦСКА Федора Чалова.

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HAAN27

Интересно все депутаты бизнесмены?

mosquito__2010

Выходит что США такие же трепачи как и ты.

pepelmetal

С 2008 года всё переносит и переносит, много перенесли ?

nicollaich

Вам известны крупные конфликты в Европе, в которые мы (США) не были втянуты?(с).Нам известны крупные...