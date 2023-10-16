Умер композитор Геннадий Гладков

Советский и российский композитор Геннадий Гладков умер на 89-м году жизни, сообщил в своем телеграм-канале литературовед и критик Николай Подосокорский.

Гудков известен как автор музыки к кино и мультфильмам. Известность ему принесла работа над мультфильмом «Бременские музыканты» (1969) и его продолжением «По следам бременских музыкантов» (1973), в котором он исполнил партию короля.

Его музыка звучит более чем в 110 фильмах, в числе которых: «12 стульев» (1976), «Собака на сене» (1977), «Обыкновенное чудо» (1978), «Формула любви» (1984), «После дождичка в четверг» (1985), «Человек с бульвара Капуцинов» (1987), «Дон Сезар де Базан» (1989).

В 2002 году Гладков был удостоен звания народного артиста Российской Федерации. Был членом Союза кинематографистов и Союза композиторов России. В 2014 году перенес инсульт.