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Умер композитор Геннадий Гладков

Источник:
Sibnet.ru
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Советский и российский композитор Геннадий Гладков умер на 89-м году жизни, сообщил в своем телеграм-канале литературовед и критик Николай Подосокорский.

Гудков известен как автор музыки к кино и мультфильмам. Известность ему принесла работа над мультфильмом «Бременские музыканты» (1969) и его продолжением «По следам бременских музыкантов» (1973), в котором он исполнил партию короля.

Его музыка звучит более чем в 110 фильмах, в числе которых: «12 стульев» (1976), «Собака на сене» (1977), «Обыкновенное чудо» (1978), «Формула любви» (1984), «После дождичка в четверг» (1985), «Человек с бульвара Капуцинов» (1987), «Дон Сезар де Базан» (1989).

В 2002 году Гладков был удостоен звания народного артиста Российской Федерации. Был членом Союза кинематографистов и Союза композиторов России. В 2014 году перенес инсульт.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Выходит что США такие же трепачи как и ты.

pepelmetal

С 2008 года всё переносит и переносит, много перенесли ?

HAAN27

Интересно все депутаты бизнесмены?

GammiPluh

Наркофюреру изначально американцы отвели место на кладбище и он слоупок если этого не понимает