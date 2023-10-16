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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Шойгу оценил успехи российской армии на Украине

Источник:
ТАСС
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Украинские войска пытаются наступать на разных направлениях, но сталкиваются с активной эшелонированной обороной и несут большие потери, заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании с президентом Владимиром Путиным.

По словам Шойгу, за время начавшегося в июне украинского контрнаступления ВСУ потеряли сотни танков и 1,5 тысячи бронированных машин. При этом какого-либо существенного успеха украинским войскам добиться не удалось, подчеркнул глава Минобороны.

Он уточнил, что российским войскам удается улучшить тактическое положение. В ходе активной обороны фактически не было допущено какое-либо продвижение ВСУ, контрнаступление застопорилось.

«В целом обстановка выглядит устойчиво и уверенно. Войска ведут профессиональные действия, проявляют героизм, уверенность в том, что смогут не только удержать позиции, но и продолжать реализацию тех планов, которые мы наметили», — сказал министр.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Конфликты #Армия
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Топ комментариев

mosquito__2010

Выходит что США такие же трепачи как и ты.

pepelmetal

С 2008 года всё переносит и переносит, много перенесли ?

HAAN27

Интересно все депутаты бизнесмены?

GammiPluh

Наркофюреру изначально американцы отвели место на кладбище и он слоупок если этого не понимает