Шойгу оценил успехи российской армии на Украине

Украинские войска пытаются наступать на разных направлениях, но сталкиваются с активной эшелонированной обороной и несут большие потери, заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании с президентом Владимиром Путиным.

По словам Шойгу, за время начавшегося в июне украинского контрнаступления ВСУ потеряли сотни танков и 1,5 тысячи бронированных машин. При этом какого-либо существенного успеха украинским войскам добиться не удалось, подчеркнул глава Минобороны.

Он уточнил, что российским войскам удается улучшить тактическое положение. В ходе активной обороны фактически не было допущено какое-либо продвижение ВСУ, контрнаступление застопорилось.

«В целом обстановка выглядит устойчиво и уверенно. Войска ведут профессиональные действия, проявляют героизм, уверенность в том, что смогут не только удержать позиции, но и продолжать реализацию тех планов, которые мы наметили», — сказал министр.