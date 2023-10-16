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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Названа самая продаваемая игра в истории

Источник:
Sibnet.ru
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Minecraft официально стала самой продаваемой игрой всех времен — Mojang Studios в рамках мероприятия Minecraft Live сообщила, что в мире продано более 300 миллионов копий Minecraft.

«Наше невероятное сообщество превратило Minecraft в то, чем оно является сегодня. Нам не терпится поделиться новым контентом и впечатлениями Minecraft в предстоящие годы», — отметила глава Mojang Studios Хелен Чан.

Minecraft была создана шведским программистом Маркусом Перссоном. В 2009 году Перссон опубликовал начальную версию игры; в конце 2011 года была выпущена стабильная версия проекта для ПК.

В 2014 году корпорация Microsoft приобрела права на Minecraft вместе со студией Mojang за 2,5 миллиарда долларов. В 2017 году была выпущена мультиплатформенная версия игры, объединившая различные версии для разных устройств.

В мае 2024 года Minecraft отпразднует 15-летний юбилей. Студия намерена отмечать это событие весь 2024 год, однако подробности запланированных мероприятий пока держатся в секрете.

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Игры #Экшены
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Топ комментариев

mosquito__2010

Выходит что США такие же трепачи как и ты.

pepelmetal

С 2008 года всё переносит и переносит, много перенесли ?

nicollaich

Вам известны крупные конфликты в Европе, в которые мы (США) не были втянуты?(с).Нам известны крупные...

HAAN27

Интересно все депутаты бизнесмены?