Названа самая продаваемая игра в истории

Minecraft официально стала самой продаваемой игрой всех времен — Mojang Studios в рамках мероприятия Minecraft Live сообщила, что в мире продано более 300 миллионов копий Minecraft.

«Наше невероятное сообщество превратило Minecraft в то, чем оно является сегодня. Нам не терпится поделиться новым контентом и впечатлениями Minecraft в предстоящие годы», — отметила глава Mojang Studios Хелен Чан.

Minecraft была создана шведским программистом Маркусом Перссоном. В 2009 году Перссон опубликовал начальную версию игры; в конце 2011 года была выпущена стабильная версия проекта для ПК.

В 2014 году корпорация Microsoft приобрела права на Minecraft вместе со студией Mojang за 2,5 миллиарда долларов. В 2017 году была выпущена мультиплатформенная версия игры, объединившая различные версии для разных устройств.

В мае 2024 года Minecraft отпразднует 15-летний юбилей. Студия намерена отмечать это событие весь 2024 год, однако подробности запланированных мероприятий пока держатся в секрете.