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«Почта России» запустила отправку посылки из дома

Источник:
Sibnet.ru
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«Почта России» запустила возможность отправлять посылки без необходимости выходить из дома. Отправление оформляется и оплачивается онлайн, а потом его забирает курьер, сообщила пресс-служба компании.

«Чтобы курьер мог забрать посылку, отправление нужно предварительно оформить, упаковать и оплатить на сайте или в мобильном приложении банковской картой или через СБП», — говорится в сообщении.

Если у клиента нет возможности распечатать бланк, достаточно написать на упаковке трек-номер. Когда посылка будет готова к отправке, на pochta.ru или в приложении можно вызвать курьера.

Отмечается, что весь процесс от вызова курьера до приема посылки в отделении почты занимает 40 минут. Услуга доступна во всех городах России с населением более 500 тысяч человек.

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