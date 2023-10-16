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АвтоВАЗ расширил сервис автомобилей Renault и Nissan

Источник:
Sibnet.ru
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Компания АвтоВАЗ объявила о запуске новых предложений для владельцев автомобилей Renault и Nissan, сообщает пресс-служба производителя.

С 16 октября по 15 декабря 2023 года действуют сезонные сервисные программы Renault и Nissan, включающие несколько специальных предложений. Так, для всех владельцев автомобилей Renault и Nissan запущена комплексная диагностика за 499 рублей из 30 пунктов проверки.

Комплекс-сервис «Замена масла» от 6 490 рублей для владельцев автомобилей Renault Arkana, Renault Duster, Renault Kaptur, Renault Logan включает масло, масляный фильтр, работы по замене, а также десять обязательных контрольных проверок автомобиля.

Масляный сервис от 5490 рублей в зависимости от региона для владельцев гарантийных и постгарантийных автомобилей Nissan предусматривает замену масла ДВС и масляного фильтра, снятие и установку защиты ДВС.

Владельцам автомобилей Nissan при прохождении ТО или при выполнении коммерческого ремонта с общей суммой заказ-наряда не менее 10 тысяч рублей бесплатно выдается карта помощи на дорогах Nissan Assistance Plus.

При записи онлайн на сервис Renault клиент получает купон со специальным кодом, который дает право получить карту помощи на дороге Renault Assistance Plus в подарок.

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