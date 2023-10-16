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«Амур» оштрафовал прыгавшего на авто Хохлачева за порочащее поведение

Источник:
Sibnet.ru
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Хоккеист Александр Хохлачев
Фото: © ХК «Амур»

Хоккейный клуб «Амур» отреагировал на инцидент с нападающим Александром Хохлачевым, который запрыгнул на проезжавший мимо автомобиль и прошелся по нему, — игрок будет оштрафован.

Странное поведение Хохлачева попало на видео. После проигрыша «Амура» «Ак-Барсу» 14 октября хоккеист напал на автомобиль — прыгнул на капот и прошелся по его крыше и слез. Водителю машины игрок заявил, что «пошутил».

«Руководство клуба приняло решение оштрафовать Александра Хохлачева и пересмотрит требования к поведению членов команды в свободное от тренировок и матчей время с тем, чтобы больше не допустить инцидентов, порочащих честь клуба», — говорится в заявлении «Амура».

«Амур» назвал поведение Хохлачева неприемлемым и принес извинения болельщикам. На какую сумму оштрафуют хоккеиста, не сообщается. По данным телеграм-канала «Хоккейное подземелье», его накажут на месячную зарплату — 7,5 миллиона рублей.

Хохлачев — самый высокооплачиваемый хоккеист «Амура», был внезапно обменян в клуб из «Спартака». Он подписал двухлетний контракт с зарплатой в 75 миллионов рублей.

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