Ученые Новосибирского госуниверситета изучили новый подкласс «дышащих» кристаллов, исследования помогут в создании температурного сенсора с широко настраиваемым диапазоном, сообщает пресс-служба НГУ.

«Дышащие» кристаллы, как класс соединений, получил академик В.И. Овчаренко в начале этого века в Международном томографическом центре (МТЦ) СО РАН. Их уникальное свойство — способность значительно менять объем под воздействием изменения параметров окружающей среды, таких как температура, давление или облучение светом, а потом — снова восстанавливать его»,

Один из подклассов соединения — кристаллы, меняющие объем под воздействием температуры в диапазоне от минус 100 до 77 градусов Цельсия и одновременно с этим изменяющие цвет — и стали объектом исследования.

«Эти свойства позволят использовать такие кристаллы для создания сенсоров с широким и настраиваемым диапазоном работы, например, в космической промышленности, где достигаются такие температуры. Теоретически датчики с широким диапазоном смогут применяться в любой промышленности, где требуется контроль температуры», — сказала аспирантка физического факультета НГУ Кристина Смирнова.

Исследователь отметила, что перед тем, как получать «дышащие» кристаллы с желаемыми характеристиками для создания готовых устройств, ученым предстоит проделать еще немало работы.

Часть дальнейших исследований она предполагает проводить на станциях Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ), оснащенных оборудованием, позволяющим изучать структуру вещества при экстремально высоких давлениях, а также проводить эксперименты для определения структуры соединений, как при обычных, так и при низких температурах, которые невозможно осуществить на обычном лабораторном оборудовании.

Учитывая, что речь идет о станциях первой очереди, можно ожидать начало проведения этих экспериментов уже в конце следующего года. Создание готового устройства — отдельная инженерная и научная задача, которую можно будет решать в коллаборации с учеными из других институтов, ориентированных на создание устройства.