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Представлены новые тысячная и пятитысячная банкноты

Источник:
Sibnet.ru
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Новые банкноты номиналом 1 тысяча и 5 тысяч рублей введены в обращение в четверг, 16 октября 2023 года, сообщил Банк России.

Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне отображены Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе.

Пятитысячная банкнота посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — стела «Европа-Азия», на оборотной стороне представлены памятник «Сказ об Урале» в Челябинске, стела «66-параллель» (Полярный круг) в Салехарде.

Новые 1 тысяча рублей и 5 тысяч рублей
Фото: © ЦБ РФ

Банкноты сохраняют цветовую палитру: 1 тысяча рублей выполнена в бирюзовой гамме, 5 тысяч рублей — в красной.

Купюры будут вводиться в обращение постепенно и использоваться наравне с банкнотами 1997 года.

На старой тысячной банкноте изображен Ярославль, на пятитысячной — Хабаровск.

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Экономика #Деньги
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