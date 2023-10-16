Таиланд увеличил россиянам срок безвизового пребывания

Кабинет министров Таиланда одобрил временное увеличение срока безвизового пребывания для россиян с 30 до 90 дней, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Премьер-министр Таиланда Сетта Тависин аргументировал принятое решение тем, что в России очень холодная зима. Он отметил, что зима в России длится с декабря по март, и погода в этот период очень холодная.

«Таким образом, у россиян может появиться желание выезжать за границу. Безвизового периода всего в один месяц может быть недостаточно. Поэтому я хочу, чтобы туристы оставались в Таиланде подольше», — цитирует политика Thai PBS

Нововведения будут действовать с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года. Таиланд — одна из немногих стран Юго-Восточной Азии, куда летают прямые рейсы из России. В начале октября Таиланд продлил срок безвизового пребывания для россиян до 60 дней.