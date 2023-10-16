НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Фильм-портрет про Безрукова покажут на Первом канале

Источник:
Sibnet.ru
234 0
Фото: © пресс-служба Первого канала

Документальный фильм «Чье сердце бьется громче» в жанре атмосферного портрета-наблюдения покажут на Первом канале к юбилею актера Сергея Безрукова, сообщила пресс-служба телеканала.

Сергей Безруков отпразднует 50-летие 18 октября. В честь юбилея актера Первый канал покажет полнометражный фильм «Чье сердце бьется громче», в котором расскажет о творчестве артиста.

Зрители увидят, из чего складываются будни артиста, из каких деталей рождаются образы персонажей и идеи новых спектаклей. В фильм включены также уникальные кадры занятий Сергея Безрукова со студентами его курса во ВГИКе и детали личной жизни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Бизон. Дело манекенщицы»: расследование ведет Безруков

Режиссером проекта выступила жена Безрукова Анна Матисон. Поэтому съемочная группа получила возможность снимать даже там, куда обычно камеру не пускают, — репетиции спектаклей, актерские тренинги.

«Конечно, я не могу быть объективным, холодным наблюдателем в этой истории. Но это и не требовалось, скорее наоборот. Сам жанр фильма-портрета от первого лица интересен только тогда, когда герой тебе доверяет, говорит то, что на самом деле думает. И вот эта субъективность делает его интересным», — цитирует пресс-служба Первого канала Матисон.

Фильм «Чье сердце бьется громче» покажут на Первом канале 21 октября. Также четырех серийная версия картины выйдет в онлайн-кинотеатре Okko.

Еще по теме
Кучера подставил подругу на шоу «Новые звезды в Африке»
Определились финалисты шоу «Голос. Уже не дети»
Никита из USB придет на шоу «Новые звезды в Африке»
Полуфинал стартует в проекте «Голос. Уже не дети»
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Найден самый простой способ замедлить старение
Экзопланета K2-18b оказалась обитаема
Тюрьма и штрафы: какие грибы нельзя собирать с 12 октября
Депутат из Красноярска выставил на продажу Aurus
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин подтвердил готовность России к переговорам с Украиной
Представлены новые тысячная и пятитысячная банкноты
Появилась идея объявить день рождения Путина праздником
Экс-аналитик ЦРУ призвал Зеленского нанять охрану
О самом главном
Химия любви: как гормоны управляют чувствами
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Пять приемов расположить к себе людей
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Все статьи
Топ комментариев

krasprol

Да он всякое заявлял за это время,ему верить....

ager

интересно чем отличается СВО от войны

HAAN27

Интересно все депутаты бизнесмены?

Danilon

Не будет никакой другой войны. Окружение Путина в массе своей состоит не из путинистов-фундаменталистов....