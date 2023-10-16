Документальный фильм «Чье сердце бьется громче» в жанре атмосферного портрета-наблюдения покажут на Первом канале к юбилею актера Сергея Безрукова, сообщила пресс-служба телеканала.

Сергей Безруков отпразднует 50-летие 18 октября. В честь юбилея актера Первый канал покажет полнометражный фильм «Чье сердце бьется громче», в котором расскажет о творчестве артиста.

Зрители увидят, из чего складываются будни артиста, из каких деталей рождаются образы персонажей и идеи новых спектаклей. В фильм включены также уникальные кадры занятий Сергея Безрукова со студентами его курса во ВГИКе и детали личной жизни.

Режиссером проекта выступила жена Безрукова Анна Матисон. Поэтому съемочная группа получила возможность снимать даже там, куда обычно камеру не пускают, — репетиции спектаклей, актерские тренинги.

«Конечно, я не могу быть объективным, холодным наблюдателем в этой истории. Но это и не требовалось, скорее наоборот. Сам жанр фильма-портрета от первого лица интересен только тогда, когда герой тебе доверяет, говорит то, что на самом деле думает. И вот эта субъективность делает его интересным», — цитирует пресс-служба Первого канала Матисон.

Фильм «Чье сердце бьется громче» покажут на Первом канале 21 октября. Также четырех серийная версия картины выйдет в онлайн-кинотеатре Okko.