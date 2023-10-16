НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Появилась идея объявить день рождения Путина праздником

Источник:
Sibnet.ru
393 10

День рождения президента России Владимира Путина должен стать новым праздником — Днем патриотизма, с такой идеей выступил общественник Рахман Янсуков.

Янсуков предложил премьер-министру Михаилу Мишустину рассмотреть вопрос об учреждении 7 октября общероссийского праздника, Дня патриотизма.

Именно Путин обозначает патриотизм национальной идеей, способной консолидировать общество, и играет ключевую роль в этом векторе развития государства, приводит RT аргументацию Янсукова, который возглавляет Ассоциацию предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти».

Общественник напомнил, что идея патриотизма объединила россиян в 2014 году, когда Крым и Севастополь вернулись в состав России.

Еще по теме
Использование голоса россиян без их ведома станет незаконным
ЛДПР предложила скидку на транспортный налог для аккуратных водителей
Тюрьма и штрафы: какие грибы нельзя собирать с 12 октября
Жертв домашнего насилия защитили «умной водой»
смотреть все
Жизнь #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Найден самый простой способ замедлить старение
Экзопланета K2-18b оказалась обитаема
Тюрьма и штрафы: какие грибы нельзя собирать с 12 октября
Депутат из Красноярска выставил на продажу Aurus
Обсуждение (10)
О самом главном
Химия любви: как гормоны управляют чувствами
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Пять приемов расположить к себе людей
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Все статьи
Мультимедиа
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Самое обсуждаемое
68
ПАСЕ объявила Путина диктатором
49
Россия развернула украинское контрнаступление
45
Президент России пригрозил Западу «совсем другой войной»
39
Путин обрушил курс доллара
33
Российские военные вскрыли оборону ВСУ под Донецком