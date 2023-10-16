Появилась идея объявить день рождения Путина праздником

День рождения президента России Владимира Путина должен стать новым праздником — Днем патриотизма, с такой идеей выступил общественник Рахман Янсуков.

Янсуков предложил премьер-министру Михаилу Мишустину рассмотреть вопрос об учреждении 7 октября общероссийского праздника, Дня патриотизма.

Именно Путин обозначает патриотизм национальной идеей, способной консолидировать общество, и играет ключевую роль в этом векторе развития государства, приводит RT аргументацию Янсукова, который возглавляет Ассоциацию предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти».

Общественник напомнил, что идея патриотизма объединила россиян в 2014 году, когда Крым и Севастополь вернулись в состав России.