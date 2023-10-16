Путин подтвердил готовность России к переговорам с Украиной

Москва готова к переговорам с Киевом, если украинская сторона отменит декрет, запрещающий вести мирные переговоры, заявил российский президент Владимир Путин.

«Как же можно вести переговоры, если они этого не хотят, да еще и издали нормативный документ, который запрещает вести эти переговоры?», — сказал российский лидер в интервью Медиакорпорации Китая.

Он отметил, что в России высоко ценят предложения Китая по мирному урегулированию на Украине. Путин считает предложения Пекина вполне реалистичными. По словам президента РФ, они могли бы быть положены в основу мирных договоренностей.

Путин уточнил, что если украинская сторона хочет переговоров, то ей начать нужно с того, чтобы отменить этот декрет и объявить о готовности к диалогу. «Мы готовы, в том числе используя предложения наших китайских друзей», — подчеркнул он.