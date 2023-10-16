Сокурову отказали в прокатном удостоверении фильму «Сказка»

Министерство культуры России не выдало прокатное удостоверение историко-фантастическому фильму «Сказка», сообщил режиссер Александр Сокуров.

По словам Сокурова, он ожидал, что Минкульт откажется выдать прокатное удостоверение его фильму.

«Это очередной этап цензуры после вчерашней отмены показа картины на международном кинофестивале, где закон разрешает демонстрацию кинопроизведений без "прокатки"», — написал режиссер в телеграм-канале.

Действие фильма «Сказка» происходит во время Второй мировой войны. Это «фантастическая история» с полностью вымышленным сюжетом. В картине не задействованы российские актеры.