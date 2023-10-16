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Бильярд и боулинг обрели популярность на фоне проблем с кино

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: 7bit - Wikipedia (7bit - Wikimedia Commons) / CC BY-SA 3.0

Количество бильярдных залов в городах-миллионниках выросло по итогам августа на 7%, до 444 точек, боулинг-клубов — на 3%, до 105 объектов, сообщила пресс-служба 2ГИС.

До этого число таких заведений сокращалось. Новый импульс проекты могли получить за счет возросшего спроса, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные 2ГИС.

Так, количество поисковых запросов на боулинг-клубы на картах сервиса в январе—августе выросло на 23,2% год к году, до 2,8 миллиона единиц, интерес к бильярдным залам увеличился на 20%, до 1,3 миллиона запросов.

Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев отметил, что в открытии боулинг-клубов и бильярдных больше заинтересованы торговые центры из-за ухода международных брендов и снижения роли кинотеатров.

При этом боулинг или бильярд генерирует меньше трафика, чем кинотеатр с голливудскими премьерами. По подсчетам «Ванчугов и партнеры», у кинозалов показатель кросс-шопинга (дополнительная покупка) — 30% против 20% у боулинг-клубов.

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Экономика #Деньги
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krasprol

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