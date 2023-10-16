Брюс Уиллис почти перестал говорить и читать

Страдающий деменцией актер Брюс Уиллис почти перестал разговаривать и читать книги, сообщил друг семьи и создатель сериала «Лунный свет» Гленн Гордон Карон.

«Он практически не говорит. Раньше он был заядлым читателем — он не хотел, чтобы кто-нибудь об этом знал — а теперь не читает. Все эти языковые навыки ему больше не доступны, и все же, он все еще Брюс»,— сказал Карон изданию The New York Post.

В марте 2022 года семья актера сообщила о болезни года Брюса Уиллиса и о том, что он на этом завершает карьеру.

Диагноз Уиллиса — лобно-височная деменция. В результате заболевания постепенно атрофируются лобная и височная доли головного мозги. Эффективных методов лечения на данный момент нет, вся помощь заключается в симптоматической терапии и уходе.