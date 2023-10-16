Использование голоса россиян без их ведома станет незаконным

Совет Федерации разрабатывает законопроект об охране голоса наравне с изображением, чтобы владелец смог требовать удаления из интернета записи голоса, если она распространена без его согласия.

«Необходимые изменения в Гражданский кодекс РФ будут устанавливать понятие "синтез голоса", регулировать вопрос охраны голоса граждан, а также ответственность за несогласованную с человеком генерацию аудиодорожки его голосом», — сказал «Известиям» зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.

В статье 152.1 ГК РФ говорится только об охране изображения гражданина. В случае включения туда пункта об охране голоса будет запрещено обнародовать и использовать записи без согласия гражданина, а после его смерти — без согласия детей супруга или родителей.

Кроме того, в случае внесения соответствующих изменений в статью ГК РФ владелец голоса сможет требовать удаления записи из открытого доступа в случае распространения ее в интернете без спроса.

Синтез голоса служит продуктом работы искусственного интеллекта. С ее помощью возможно сгенерировать речь конкретного человека уже без его непосредственного участия. При этом «обучается» искусственный интеллект на основе записи голоса, которую сделал его обладатель.

Чем больше исходного материала, тем правдоподобней получится синтезированная речь. Она может использоваться в голосовых помощниках, колл-центрах, онлайн-синтезаторах, озвучке книг, рекламных роликах и так далее. В Союзе дикторов говорят, что результат такого синтеза в том числе используется для мошеннических целей и для озвучки запрещенного контента.