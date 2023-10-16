Путин похвалил качество китайских автомобилей

Российские автолюбители делают выбор в пользу китайских автомобилей не из-за дефицита других на рынке, а потому, что они качественные, поделился мнением президент России Владимир Путин.

«Буквально вчера я говорил с некоторыми людьми, которых вполне можно назвать автолюбителями с огромным, большим стажем. И совершенно искренне, не зная, что у нас будет с Вами сегодня интервью, мне мои собеседники сказали: знаете, китайские машины на нашем рынке не просто обосновываются, потому что других становится меньше, не только поэтому, качество улучшается», — сказал Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

По мнению президента, покупатели «с удовольствием» ориентируются на продукцию китайских производителей в соотношении цена/качество.

В сентябре китайские автомобили заняли 45% российского рынка продаж. А в июле каждый второй проданный легковой автомобиль был машиной китайского производителя.