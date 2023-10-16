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«Смешарики» обогнали американский триллер в прокате

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из мультфильма «Смешарики снимают кино»

Мультфильм «Смешарики снимают кино» стал лучшей новинкой недели в кинотеатрах, обогнав по сборам американский триллер «Выжившая».

Лидером проката по итогам минувшего уикенда с 12 по 15 октября стал фильм «Повелитель ветра», собравший 100,6 миллиона рублей. Биографическая лента в прокате уже вторую неделю.

Из новинок лучший старт у мультфильма «Смешарики снимают кино» — 53,3 миллиона рублей. На третьем месте российская комедия «Вася не в себе» (46,6 миллиона).

Американский триллер «Выжившая» занял лишь пятую строчку с кассой в 16, 6 миллиона рублей, его обошел российский фильм-сказка «Баба Яга спасает мир», которая идет в кинотеатрах уже 11 недель.

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Культгид #Кинематограф
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krasprol

Да он всякое заявлял за это время,ему верить....

Nik3316

в Одессе русских больше чем ты думаешь...

ager

интересно чем отличается СВО от войны

HAAN27

Интересно все депутаты бизнесмены?