«Смешарики» обогнали американский триллер в прокате

Мультфильм «Смешарики снимают кино» стал лучшей новинкой недели в кинотеатрах, обогнав по сборам американский триллер «Выжившая».

Лидером проката по итогам минувшего уикенда с 12 по 15 октября стал фильм «Повелитель ветра», собравший 100,6 миллиона рублей. Биографическая лента в прокате уже вторую неделю.

Из новинок лучший старт у мультфильма «Смешарики снимают кино» — 53,3 миллиона рублей. На третьем месте российская комедия «Вася не в себе» (46,6 миллиона).

Американский триллер «Выжившая» занял лишь пятую строчку с кассой в 16, 6 миллиона рублей, его обошел российский фильм-сказка «Баба Яга спасает мир», которая идет в кинотеатрах уже 11 недель.