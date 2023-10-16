Экс-аналитик ЦРУ призвал Зеленского нанять охрану

Президент Украины Владимир Зеленский ошибся, доверившись США, и должен задуматься о своей безопасности, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Украинцы скоро поймут, что они совершили ошибку, которую совершали и другие — они поверили Америке. Всякий раз, когда вы слышите от США: "О, доверьтесь нам, мы вас прикроем!", вам лучше нанять охрану, потому что у вас будут неприятности», — сказал Джонсон в интервью Dialogue Works, опубликованном на YouTube.

Экс-сотрудник ЦРУ не объяснил, кто именно нападет на президента Украины.

По его мнению, Вашингтон решил отодвинуть Киев на второй план и сфокусироваться на конфликт на Ближнем Востоке.

«Израиль для США сейчас куда более важный приоритет, чем Украина», — заключил Джонсон.