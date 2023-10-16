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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Экс-аналитик ЦРУ призвал Зеленского нанять охрану

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Украины Владимир Зеленский ошибся, доверившись США, и должен задуматься о своей безопасности, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Украинцы скоро поймут, что они совершили ошибку, которую совершали и другие — они поверили Америке. Всякий раз, когда вы слышите от США: "О, доверьтесь нам, мы вас прикроем!", вам лучше нанять охрану, потому что у вас будут неприятности», — сказал Джонсон в интервью Dialogue Works, опубликованном на YouTube.

Экс-сотрудник ЦРУ не объяснил, кто именно нападет на президента Украины. 

По его мнению, Вашингтон решил отодвинуть Киев на второй план и сфокусироваться на конфликт на Ближнем Востоке.

«Израиль для США сейчас куда более важный приоритет, чем Украина», — заключил Джонсон.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир #Конфликты
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krasprol

Да он всякое заявлял за это время,ему верить....

Nik3316

в Одессе русских больше чем ты думаешь...

ager

интересно чем отличается СВО от войны

HAAN27

Интересно все депутаты бизнесмены?