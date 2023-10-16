НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Мадонна использовала флаг Украины вместо плаща

Источник:
Sibnet.ru
419 1

Певица Мадонна на концерте в Лондоне вышла на один из номеров с флагом Украины, который надела, как плащ.

Украинский флаг Мадонна надела во время номера с песней «Don't Cry For Me Argentina» («Не плачь по мне, Аргентина»), сообщает канал Sky News.

Фото: © соцсети

Кроме этого певица высказалась по поводу Арабо-израильского военного конфликта, поддержав израильтян.

«Мне разрывает сердце, когда я вижу, как страдают дети, страдают подростки, страдают пожилые люди. Все это душераздирающе», — сказала Мадонна со сцены.

Еще по теме
Рита Дакота подтвердила, что она «новый Цой»
Соболев и Воля продолжили пародию на танец с ножами. ВИДЕО
Выбраны полуфиналисты шоу «Голос. Уже не дети»: кто выбыл в поединках
Инстасамка раскрыла правду про историю с зеленкой
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Найден самый простой способ замедлить старение
Экзопланета K2-18b оказалась обитаема
Тюрьма и штрафы: какие грибы нельзя собирать с 12 октября
Депутат из Красноярска выставил на продажу Aurus
Обсуждение (1)
О самом главном
Химия любви: как гормоны управляют чувствами
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Пять приемов расположить к себе людей
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Все статьи
Самое обсуждаемое
68
ПАСЕ объявила Путина диктатором
49
Россия развернула украинское контрнаступление
45
Президент России пригрозил Западу «совсем другой войной»
39
Путин обрушил курс доллара
33
Российские военные вскрыли оборону ВСУ под Донецком