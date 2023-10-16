Мадонна использовала флаг Украины вместо плаща

Певица Мадонна на концерте в Лондоне вышла на один из номеров с флагом Украины, который надела, как плащ.

Украинский флаг Мадонна надела во время номера с песней «Don't Cry For Me Argentina» («Не плачь по мне, Аргентина»), сообщает канал Sky News.

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Кроме этого певица высказалась по поводу Арабо-израильского военного конфликта, поддержав израильтян.

«Мне разрывает сердце, когда я вижу, как страдают дети, страдают подростки, страдают пожилые люди. Все это душераздирающе», — сказала Мадонна со сцены.