Мадонна использовала флаг Украины вместо плаща

Певица Мадонна на концерте в Лондоне вышла на один из номеров с флагом Украины, который надела, как плащ.
Украинский флаг Мадонна надела во время номера с песней «Don't Cry For Me Argentina» («Не плачь по мне, Аргентина»), сообщает канал Sky News.
Кроме этого певица высказалась по поводу Арабо-израильского военного конфликта, поддержав израильтян.
«Мне разрывает сердце, когда я вижу, как страдают дети, страдают подростки, страдают пожилые люди. Все это душераздирающе», — сказала Мадонна со сцены.