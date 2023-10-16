Глобальное потепление испортит вкус пива

Количество и качество хмеля, ключевого ингредиента большинства сортов пива, страдает от глобального потепления. В результате пиво может стать дороже, а производителям придется адаптировать методы пивоварения.

Исследователи прогнозируют, что урожай хмеля в европейских регионах выращивания упадет на 4-18% к 2050 году, если фермеры не адаптируются к более жаркой и сухой погоде. Содержание альфа-кислот в хмеле, которые придают пиву его характерный вкус и запах, снизится на 20-31%.

«Любители пива обязательно почувствуют изменение климата, либо по ценнику, либо по качеству. Исходя из наших данных, это кажется неизбежным», — сказал ученый из Института исследований глобальных изменений Чешской академии наук и соавтор исследования, опубликованного в журнале Nature Communications Мирослав Трнка.

Производителям хмеля придется приложить дополнительные усилия, чтобы обеспечить такое же качество, как сегодня, что, вероятно, потребует больших инвестиций только для того, чтобы сохранить такой же уровень продукта.