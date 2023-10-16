Установлен новый порядок въезда граждан Украины в Россию

Граждане Украины с 16 октября могут въехать в Россию только через два пункта пропуска: автомобильный «Лудонка» в Псковской области и аэропорт «Шереметьево». Это решение российские власти приняли в целях безопасности.

Новый порядок въезда распространяется на всех граждан Украины от 14 лет и старше, а также на детей младше этого возраста, если они следуют в сопровождении законного представителя, опекуна или попечителя из числа граждан иностранных государств.

Дети до 14 лет, прибывающие из третьих стран самостоятельно или в сопровождении россиян, могут въехать в Россию через любые пункты пропуска.