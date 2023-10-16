Опубликованы фото развозящего гумпомощь в Израиле Чубайса

Экс-глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс развозит в Израиле гуманитарную помощь пострадавшим в результате атаки палестинского движения ХАМАС, заявил бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан иноагентом в России).

«Чубайс с Дуней в Израиле закупили и развозят гуманитарную помощь для пострадавших от террористической атаки Хамаса», — написал Венедиктов в телеграм-канале.

Он опубликовал коллаж из фотографий, на которых Чубайс запечатлен на фоне коробок.

Телеграм-каналы писали, что Чубайс уехал из Израиля после начавшейся войны с ХАМАС. Он прокомментировал, что действительно улетал по делам в Дубай, это была давно запланированная поездка.