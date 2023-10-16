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Опубликованы фото развозящего гумпомощь в Израиле Чубайса

Источник:
Sibnet.ru
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Экс-глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс развозит в Израиле гуманитарную помощь пострадавшим в результате атаки палестинского движения ХАМАС, заявил бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан иноагентом в России).

«Чубайс с Дуней в Израиле закупили и развозят гуманитарную помощь для пострадавших от террористической атаки Хамаса», — написал Венедиктов в телеграм-канале.

Он опубликовал коллаж из фотографий, на которых Чубайс запечатлен на фоне коробок.

Телеграм-каналы писали, что Чубайс уехал из Израиля после начавшейся войны с ХАМАС. Он прокомментировал, что действительно улетал по делам в Дубай, это была давно запланированная поездка.

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Политика #Мир #Конфликты
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Топ комментариев

krasprol

Да он всякое заявлял за это время,ему верить....

Nik3316

в Одессе русских больше чем ты думаешь...

ager

интересно чем отличается СВО от войны

HAAN27

Интересно все депутаты бизнесмены?