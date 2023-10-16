НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Байден объяснил, почему США поддерживают Украину

Источник:
Sibnet.ru
308 2

США поддерживают Украину, потому что хотят избежать перерастания конфликта в большую войну в Европе, заявил президент Джо Байден.

«Вам известны крупные конфликты в Европе, в которые мы (США) не были втянуты? Мы не хотим, чтобы это (вновь) произошло. Мы хотим убедиться, что эти демократии устойчивы. И Украина играет в этом ключевую роль», — сказал Байден в интервью телеканалу CBS.

По словам Байдена, его целью было не допустить «оккупации независимой Украины», которая граничит с союзниками США по блоку НАТО.

Байден считает, что Вашингтон сможет одновременно поддерживать Украину и Израиль, а также обеспечивать «международную безопасность». Он подчеркнул, что США являются самой мощная страной в мировой истории.

Тема: Военная операция на Украине
Путин заявил, что контрнаступление ВСУ «провалилось полностью»
Киев объяснил сбитый график контрнаступления ВСУ
США поставят Украине таинственные системы ПВО
Российские военные вскрыли оборону ВСУ под Донецком
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Найден самый простой способ замедлить старение
Экзопланета K2-18b оказалась обитаема
Тюрьма и штрафы: какие грибы нельзя собирать с 12 октября
Дженнифер Энистон разделась в «Утреннем шоу»
Обсуждение (2)
Картина дня
Байден объяснил, почему США поддерживают Украину
Президент России пригрозил Западу «совсем другой войной»
Опубликованы фото развозящего гумпомощь в Израиле Чубайса
Mercedes-Benz впервые в мире провел краш‑тест двух электромобилей
Мультимедиа
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Топ комментариев

krasprol

Да он всякое заявлял за это время,ему верить....

scorpion2777

КАПИТУЛЯЦИЯ и укрофашистов к ответу.

Nik3316

в Одессе русских больше чем ты думаешь...

Danilon

Не будет никакой другой войны. Окружение Путина в массе своей состоит не из путинистов-фундаменталистов....