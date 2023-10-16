Байден объяснил, почему США поддерживают Украину

США поддерживают Украину, потому что хотят избежать перерастания конфликта в большую войну в Европе, заявил президент Джо Байден.

«Вам известны крупные конфликты в Европе, в которые мы (США) не были втянуты? Мы не хотим, чтобы это (вновь) произошло. Мы хотим убедиться, что эти демократии устойчивы. И Украина играет в этом ключевую роль», — сказал Байден в интервью телеканалу CBS.

По словам Байдена, его целью было не допустить «оккупации независимой Украины», которая граничит с союзниками США по блоку НАТО.

Байден считает, что Вашингтон сможет одновременно поддерживать Украину и Израиль, а также обеспечивать «международную безопасность». Он подчеркнул, что США являются самой мощная страной в мировой истории.