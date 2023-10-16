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Кучера подставил подругу на шоу «Новые звезды в Африке»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ТНТ

Телеведущий Оскар Кучера обещал блогеру Карине Нигай помощь, но проголосовал против нее, чтобы она отправилась на испытание на вылет.

Новичок, известный многим как «Никита из группы USB», Константин Маласаев сразу примкнул к лагерю других юмористов — команде Александра Пташенчука.

Карина Нигай, которая заручилась дружбой Оскары Кучеры, надеялась, что ей ничего не грозит. Она была в команде блогеров с Женей Ершовым. Команда Кучеры же вместе с группой Пташенчука договорились, что разобьют команду блогеров. Поэтому на испытание на вылет отправили Ершова и Нигай.

В упорной борьбе Нигай удалось победить, и она осталась на шоу. Ершов вылетел из проекта «Новые звезды в Африке». Девушка решила сделать вид, что она поддерживает и команду Пташенчука, и команду Кучеры, при этом вести свою игру.

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