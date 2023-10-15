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Mercedes-Benz впервые в мире провел краш‑тест двух электромобилей

Источник:
Sibnet.ru
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Краш-тест электромобилей Mercedes-Benz EQA и EQS SUV
Фото: © Mercedes-Benz

Mercedes-Benz первым в мире столкнул лоб в лоб два электромобиля, чтобы доказать безопасность электрического транспорта, сообщила пресс-служба компании.

Кроссоверам EQA и EQS SUV устроили лобовое столкновение с перекрытием 50% на скорости 56 километров в час у каждого — то есть относительная скорость транспортных средств в момент удара составила 112 километров в час.

Такой сценарий соответствует типу аварий, распространенному, например, при неудачной попытке обгона. Учитывалось, что водители в такой ситуации попытаются затормозить. В краш-тесте приняли участие три «женщины» и один «мужчина».

После удара системы обоих электромобилей продемонстрировали надежность: высоковольтная тяговая батарея и обычный аккумулятор остались целыми, а электросистемы машин автоматически обесточились.

Риск, что люди в подобном ДТП получат серьезные или смертельные травмы, низкий, но при условии, что они пристегнуты ремнями безопасности.

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