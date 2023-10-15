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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ столкнулся с нехваткой подушек безопасности

Источник:
Sibnet.ru
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Lada Granta и Lada Niva сходят с конвейера АвтоВАЗа без подушек безопасности. Завод не в первый раз сталкивается с проблемой нехватки деталей.

По данным инсайдеров в паблике Avtograd news в соцсети «ВКонтакте», машины третий день выпускаются в некомплектном состоянии. Они складируются на территории автозавода.

Доля разукомплектованных машин, которые АвтоВАЗ отгружает дилерам, доходит до 60-70%, заявлял летом глава ассоциации Российские автомобильные дилеры Алексей Подщеколдин.

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов заверял, что компания никогда не поставляла некомплектные Lada клиентам. Но машины без простейших деталей могут временно находиться на складе предприятия или дилера.

Тема: Русские машины
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