«Горячий» конфликт Запада с Россией, если таковой произойдет, не ограничится рамками специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы исходим из того, что мы хотим мира, а если они (США) хотят воевать с Россией, то это же другая совсем война, это не проведение специальной военной операции», — сказал президент в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Журналист попросил президента прокомментировать информацию о том, что комиссия конгресса США рекомендовала США готовиться к одновременной войне и с Россией, и с Китаем.

«Я не думаю, что это какие-то здоровые мысли приходят в голову здоровым людям, потому что говорить о том, что США готовятся к войне с Россией, ну... мы все готовимся к войне, потому что следуем известному принципу древнему: хочешь мира, готовься к войне», — заявил глава государства.