Диетолог раскритиковала хлопья и быструю кашу на завтрак

Популярные варианты на завтрак — мюсли, каша быстрого приготовления и хлопья — на самом деле не полезны, а от апельсинового сока можно растолстеть, сообщила врач-диетолог Людмила Ильина.

«В них (мюсли, хлопьях, быстрой каше) мало клетчатки и сложных углеводов, низкокалорийные, быстро перевариваются и не дают нужного насыщения», — цитирует Ильину RT.

Врач раскритиковала бутерброд с колбасой, яичницу с беконом, любую выпечку, копчености, творожные и плавленые сырки — эта еда вызывает чувство «тяжелой сытости».

«Не стоит включать в свой завтрак свежевыжатые цитрусовые соки и фруктовые смузи. Это выжимка, лишённая клетчатки, с рекордным количеством фруктозы, излишки которой превращаются в жир, так что растолстеть на апельсиновом соке вполне себе реально», — предупредила диетолог.

Полезные блюда на завтрак — цельнозерновые каши, киноа, а также яйца в виде омлета с овощами (либо всмятку), рыба, морепродукты, нежирный творог, сыр.

«Можно добавить немного жира: сливочное масло, авокадо, орехи. При этом кофе можно пить только после еды», — заключила Ильина.