Майкл Кейн в 90 лет завершил актерскую карьеру

Британский актер, обладатель двух «Оскаров» 90-летний Майкл Кейн объявил о завершении актерской карьеры. Он сыграл в более чем 160 фильмах.

«Я все время говорю, что собираюсь выйти на пенсию. Что ж, теперь я на пенсии. Я только что снялся в главной роли в фильме, который получил потрясающие отзывы», — сказал Кейн в интервью радиостанции Би-би-си.

Кейн имел в виду фильм «Великий беглец», в котором сыграл 89-летнего ветерана Второй мировой войны Берни Джордана, который сбегает из дома престарелых в английской глубинке, чтобы отравиться во Францию на празднование 70-летия со дня высадки союзников в Нормандии.

«Единственные роли, которые я могу получить сейчас, — это 90-летние мужчины. Или, может быть, 85. Они не будут главными. В 90 лет мужчины не занимают ведущие роли, их занимают молодые красивые мальчики и девочки», — порассуждал актер.

Актерский путь Кейна начался в 1950 году, а звездный статус ему принесла роль заносчивого офицера британской армии в исторической драме «Зулусы» режиссера Сая Эндфилда. Кейн играл в серии фильмов о Бэтмене режиссера Кристофера Нолана, «Kingsman», «Ограблении по-итальянски», «Иллюзии обмана», «Интерстелларе» и многих других.

Актер шесть раз выдвигался на «Оскар» и дважды получил ее за лучшие мужские роли второго плана — в комедии Вуди Аллена «Ханна и ее сестры» и драме Лассе Халльстрема «Правила виноделов».