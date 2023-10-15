НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Майкл Кейн в 90 лет завершил актерскую карьеру

Источник:
Sibnet.ru
209 0
Майкл Кейн
Фото: Manfred Werner / Tsui / CC BY-SA 3.0

Британский актер, обладатель двух «Оскаров» 90-летний Майкл Кейн объявил о завершении актерской карьеры. Он сыграл в более чем 160 фильмах.

«Я все время говорю, что собираюсь выйти на пенсию. Что ж, теперь я на пенсии. Я только что снялся в главной роли в фильме, который получил потрясающие отзывы», — сказал Кейн в интервью радиостанции Би-би-си.

Кейн имел в виду фильм «Великий беглец», в котором сыграл 89-летнего ветерана Второй мировой войны Берни Джордана, который сбегает из дома престарелых в английской глубинке, чтобы отравиться во Францию на празднование 70-летия со дня высадки союзников в Нормандии.

«Единственные роли, которые я могу получить сейчас, — это 90-летние мужчины. Или, может быть, 85. Они не будут главными. В 90 лет мужчины не занимают ведущие роли, их занимают молодые красивые мальчики и девочки», — порассуждал актер.

Актерский путь Кейна начался в 1950 году, а звездный статус ему принесла роль заносчивого офицера британской армии в исторической драме «Зулусы» режиссера Сая Эндфилда. Кейн играл в серии фильмов о Бэтмене режиссера Кристофера Нолана, «Kingsman», «Ограблении по-итальянски», «Иллюзии обмана», «Интерстелларе» и многих других.

Актер шесть раз выдвигался на «Оскар» и дважды получил ее за лучшие мужские роли второго плана — в комедии Вуди Аллена «Ханна и ее сестры» и драме Лассе Халльстрема «Правила виноделов».

Еще по теме
Стала известна новая роль Анджелины Джоли в кино
Объявлена дата премьеры военной драмы «Воздух»
Вышел трейлер фильма «Вонка»
Китайский фильм «Исчезнувшая в звездах» вышел в прокат
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Найден самый простой способ замедлить старение
Экзопланета K2-18b оказалась обитаема
Тюрьма и штрафы: какие грибы нельзя собирать с 12 октября
Дженнифер Энистон разделась в «Утреннем шоу»
Обсуждение (0)
Топ комментариев

scorpion2777

А тебя Небензя вообще не читает, его не интересует мнение прокладки.

Alhazred

С чего ты взял, что он ради карьеры это сделал? Ты то ради чего мотанул за рубеж? За шкуру свою боишься?

scorpion2777

КАПИТУЛЯЦИЯ и укрофашистов к ответу.

Удавиков

президент с кучкой толстосумов в какой-то своей реалии живут