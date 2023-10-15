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Экс-канцлер Германии Шредер отказался врать о дружбе с Путиным

Источник:
Sibnet.ru
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Герхард Шредер и Владимир Путин
Фото: Пресс-служба Президента Российской Федерации / CC BY 4.0

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что не станет притворяться, что никогда не дружил с российским президентом Владимиром Путиным.

Шредер в интервью Suddeutschen Zeitung отметил, что дружба с Путиным не мешает ему продолжать считать специальную военную операцию на Украине ошибкой.

«Неприязнь и критика не настолько болезненны, чтобы я изменил свое мнение из-за них. Или мешают моему благополучию», — прокомментировал экс-канцлер негативные слова в свой адрес.

Шредер возглавлял правительство ФРГ с 1998 по 2005 годы. После отставки он занимал посты в российских крупных компаниях — в 2017 году возглавил совет директоров «Роснефти», а позже и комитет акционеров Nord Stream AG — оператора газопровода «Северный поток-2».

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Политика #Мир
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Топ комментариев

scorpion2777

А тебя Небензя вообще не читает, его не интересует мнение прокладки.

Alhazred

С чего ты взял, что он ради карьеры это сделал? Ты то ради чего мотанул за рубеж? За шкуру свою боишься?

scorpion2777

КАПИТУЛЯЦИЯ и укрофашистов к ответу.

Удавиков

президент с кучкой толстосумов в какой-то своей реалии живут