Экс-канцлер Германии Шредер отказался врать о дружбе с Путиным

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что не станет притворяться, что никогда не дружил с российским президентом Владимиром Путиным.

Шредер в интервью Suddeutschen Zeitung отметил, что дружба с Путиным не мешает ему продолжать считать специальную военную операцию на Украине ошибкой.

«Неприязнь и критика не настолько болезненны, чтобы я изменил свое мнение из-за них. Или мешают моему благополучию», — прокомментировал экс-канцлер негативные слова в свой адрес.

Шредер возглавлял правительство ФРГ с 1998 по 2005 годы. После отставки он занимал посты в российских крупных компаниях — в 2017 году возглавил совет директоров «Роснефти», а позже и комитет акционеров Nord Stream AG — оператора газопровода «Северный поток-2».