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Политолог увидел смену риторики России по Ближнему Востоку

Источник:
Sibnet.ru
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Россия поменяла свою риторику в отношении Ближнего Востока и стремится усилить свое влияние в регионе, считает политолог, эксперт РСМД Дмитрий Бридже.

«России сейчас выгодно поддержать палестинцев в каком-то смысле, потому что есть определенные задачи для России на Ближнем Востоке — это укрепить свою роль, это найти какую-то базу», — сказал Бридже в программе RTVI «Что это было».

По словам эксперта, Москва хочет улучшить взаимоотношения с арабскими странами, которые и так находятся «не в самом плохом состоянии».

«Главная задача России — это показать свою роль, показать, что Россия умеет решать какие-то проблемы, что Россия отличается от Соединенных Штатов Америки, от западного мира, который поддерживает Израиль», — считает политолог.

Бридже допустил, что одна из задач Путина и одна из задач Кремля — чтобы Россия каким-то образом возглавляла Ближний Восток, как возглавлял когда-то Советский Союз.

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Политика #Мир
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