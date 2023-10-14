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Найден самый простой способ замедлить старение

Источник:
Sibnet.ru
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Найдено простое упражнение, при помощи которого можно гарантировано замедлить старение. Открытие сделали ученые Лестерского университета при Национальном институте медицинских исследований Великобритании.

Исследователи изучили генетические данные более 400 тысяч человек среднего возраста. Они выявили закономерность между быстрым темпом ходьбы и длиной так называемых теломер, говорится в статье ученых, опубликованной журналом The Science Daily.

Теломеры — это области на концах хромосомы, которые защищают ее от повреждений и склеивания с другими хромосомами. Иногда теломеры называют «защитными колпачками» хромосомы.

С каждым делением клетки теломеры укорачиваются, в организме накапливаются отжившие клетки, человек стареет. Исследование показало, что участники выборки, которые предпочитают быструю ходьбу, имеют более длинные теломеры. Такое упражнение эффективно снижает биологический возраст.

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Наука #Наука #Здоровье
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Топ комментариев

scorpion2777

А тебя Небензя вообще не читает, его не интересует мнение прокладки.

MuCbE

Ой ну даже не знаю, вот бы в Британию, там как презики меняют руководство. Прям чувствуется ценность...

pepelmetal

Зато без "европейских ценностей"

Nik3316

т.е. если они не меняли конституцию, но правят жосче и дольше чем ВВП, это что то меняет?))) логика интересная,...