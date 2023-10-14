Владельцев смартфонов могут сделать соучастниками преступления

Устройства россиян активно вовлекают в так называемые ботнеты — компьютерные сети с вредоносным программным обеспечением, которое позволяет злоумышленникам совершать кибератаки, красть данные пользователей и выполнять мошеннические финансовые операции.

Государство намерено усилить законодательство для борьбы с этой угрозой, рассказал в интервью «Парламентской газете» член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Он уточнил, что в конце августа была ликвидирована масштабная хакерская сеть Qakbot. Одноименное вредоносное программное обеспечение, которое распространяли хакеры, успело заразить более 700 тысяч компьютеров.

При этом в последнее время пользователи против воли вовлекаются в одну сеть с преступниками. В основном это становится возможным из-за сервисов VPN, многие из которых работают в интересах злоумышленников.

Подключаясь к такой сети, пользователь своими руками превращает свое устройство в одну из единиц ботнета. Фактически это превращает обычного пользователя против его воли в соучастника серьезного преступления, предупредил депутат.

«Сам он может об этом и не догадываться. Поэтому в очередной раз делаем вывод — бесплатными и непроверенными версиями VPN лучше не пользоваться», — подчеркнул Немкин.