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Владельцев смартфонов могут сделать соучастниками преступления

Источник:
Sibnet.ru
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Устройства россиян активно вовлекают в так называемые ботнеты — компьютерные сети с вредоносным программным обеспечением, которое позволяет злоумышленникам совершать кибератаки, красть данные пользователей и выполнять мошеннические финансовые операции.

Государство намерено усилить законодательство для борьбы с этой угрозой, рассказал в интервью «Парламентской газете» член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Он уточнил, что в конце августа была ликвидирована масштабная хакерская сеть Qakbot. Одноименное вредоносное программное обеспечение, которое распространяли хакеры, успело заразить более 700 тысяч компьютеров.

При этом в последнее время пользователи против воли вовлекаются в одну сеть с преступниками. В основном это становится возможным из-за сервисов VPN, многие из которых работают в интересах злоумышленников.

Подключаясь к такой сети, пользователь своими руками превращает свое устройство в одну из единиц ботнета. Фактически это превращает обычного пользователя против его воли в соучастника серьезного преступления, предупредил депутат.

«Сам он может об этом и не догадываться. Поэтому в очередной раз делаем вывод — бесплатными и непроверенными версиями VPN лучше не пользоваться», — подчеркнул Немкин.

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Топ комментариев

scorpion2777

А тебя Небензя вообще не читает, его не интересует мнение прокладки.

MuCbE

Ой ну даже не знаю, вот бы в Британию, там как презики меняют руководство. Прям чувствуется ценность...

pepelmetal

Зато без "европейских ценностей"

Nik3316

т.е. если они не меняли конституцию, но правят жосче и дольше чем ВВП, это что то меняет?))) логика интересная,...