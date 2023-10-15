Самые мистические места России

Плато Воттоваара, город Аркаим, мыс Бесов Нос возглавили рейтинг самых мистических российских мест.

Перечень мистических локаций в России составил сервис «Туту.ру» для RT. Плато Воттоваара и «живые» камни — сейды — в Карелии заняли первое место в топе. Здесь барахлят компасы и внезапно разряжаются телефоны.

Второе место досталось Аркаиму, столице древней Страны городов в Челябинской области. Люди однажды покинули Аркаим, предварительно спалив его дотла. Сейчас это признанное место силы среди любителей паранормальных явлений.

Третье место занял мыс Бесов Нос в Онежском озере в Карелии, известный петроглифами эпохи неолита.

Далее в рейтинге расположились Ловозеро (Мурманская область), где с конца XIX века массово замечают признаки «арктического психоза», остров Ольхон с магнитными аномалиями и миражами (Иркутская область), а также долина Шумак с целебными источниками и Детской горой (Бурятия).

Замыкает топ урочище Аккурум с каменными грибами (Республика Алтай). Считается, что эти глыбы могут слышать путешественников, которые обращаются к ним с просьбой, и исполнять желания.