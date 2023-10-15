НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Самые мистические места России

Источник:
Sibnet.ru
356 0

Плато Воттоваара, город Аркаим, мыс Бесов Нос возглавили рейтинг самых мистических российских мест.

Перечень мистических локаций в России составил сервис «Туту.ру» для RT. Плато Воттоваара и «живые» камни — сейды — в Карелии заняли первое место в топе. Здесь барахлят компасы и внезапно разряжаются телефоны.

Второе место досталось Аркаиму, столице древней Страны городов в Челябинской области. Люди однажды покинули Аркаим, предварительно спалив его дотла. Сейчас это признанное место силы среди любителей паранормальных явлений.

Третье место занял мыс Бесов Нос в Онежском озере в Карелии, известный петроглифами эпохи неолита.

Далее в рейтинге расположились Ловозеро (Мурманская область), где с конца XIX века массово замечают признаки «арктического психоза», остров Ольхон с магнитными аномалиями и миражами (Иркутская область), а также долина Шумак с целебными источниками и Детской горой (Бурятия).

Замыкает топ урочище Аккурум с каменными грибами (Республика Алтай). Считается, что эти глыбы могут слышать путешественников, которые обращаются к ним с просьбой, и исполнять желания.

Еще по теме
Манжерокское озеро расчистят за три года
Отели Алтая стали доступнее через интернет
Горнолыжный курорт появится в Улан‑Удэ
Новую канатную дорогу запустят в секторе Е в Шерегеше
смотреть все
Жизнь #Туризм #Республика Алтай #Иркутск #Бурятия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Найден самый простой способ замедлить старение
Экзопланета K2-18b оказалась обитаема
Тюрьма и штрафы: какие грибы нельзя собирать с 12 октября
Дженнифер Энистон разделась в «Утреннем шоу»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Самое обсуждаемое
68
ПАСЕ объявила Путина диктатором
49
Россия развернула украинское контрнаступление
39
Путин обрушил курс доллара
35
Израиль за двое суток призвал 300 тыс. резервистов
33
Российские военные вскрыли оборону ВСУ под Донецком