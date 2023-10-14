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Конгрессмен поздравил флот США открыткой с российским крейсером

Источник:
Sibnet.ru
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Конгрессмен Кори Миллс опубликовал в соцсети X поздравление с днем морского флота США с изображением российского корабля.

«Поздравляю с 248-й годовщиной основания американского флота! С самых ранних дней американской революции и по сегодня, флот остается сильным, защищая нашу свободу и наши моря», — написал Миллс.

При этом в публикации использовалась фотография российского атомного крейсера «Петр Великий». Комментаторы немедленно высмеяли конгрессмена за оплошность, после чего Миллс удалил фотографию из публикации, оставив только поздравительный текст.

При этом Миллс оказался не единственным, кто неудачно поздравил американцев с днем основания ВМФ. Так, конгрессмен Дэвид Троун прикрепил к публикации изображения российской военно-морской техники, а Министерство внутренней безопасности США опубликовало открытку с канадским фрегатом.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

scorpion2777

А тебя Небензя вообще не читает, его не интересует мнение прокладки.

MuCbE

Ой ну даже не знаю, вот бы в Британию, там как презики меняют руководство. Прям чувствуется ценность...

pepelmetal

Зато без "европейских ценностей"

Nik3316

т.е. если они не меняли конституцию, но правят жосче и дольше чем ВВП, это что то меняет?))) логика интересная,...