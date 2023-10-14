Конгрессмен поздравил флот США открыткой с российским крейсером

Конгрессмен Кори Миллс опубликовал в соцсети X поздравление с днем морского флота США с изображением российского корабля.

«Поздравляю с 248-й годовщиной основания американского флота! С самых ранних дней американской революции и по сегодня, флот остается сильным, защищая нашу свободу и наши моря», — написал Миллс.

При этом в публикации использовалась фотография российского атомного крейсера «Петр Великий». Комментаторы немедленно высмеяли конгрессмена за оплошность, после чего Миллс удалил фотографию из публикации, оставив только поздравительный текст.

При этом Миллс оказался не единственным, кто неудачно поздравил американцев с днем основания ВМФ. Так, конгрессмен Дэвид Троун прикрепил к публикации изображения российской военно-морской техники, а Министерство внутренней безопасности США опубликовало открытку с канадским фрегатом.