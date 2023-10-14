Россиянам предрекли обратный разворот рубля

После резкого укрепления рубля на текущей неделе вероятен его отскок к показателям 100 рублей за доллар и 106 рублей за евро, спрогнозировал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Согласно его прогнозу, покупатели валют на Московской бирже будут пытаться отыграть потери, передает «Прайм». Он отметил, что для долгосрочной стабилизации необходимо решать системные проблемы экономики.

В краткосрочном периоде продажа валютной выручки и ожидания повышения ставки Центробанком помогут укрепить рубль за счет увеличения предложения валюты. Однако этот эффект не будет длительным.

Рубль укреплялся после подписания указа об обязательной продаже валюты крупными экспортерами. В результате к концу недели доллар ослаб до менее 97 рублей за единицу валюты, а евро — до 102 рублей.