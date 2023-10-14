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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Анонсирован симулятор пьяного машиниста Транссиба

Источник:
Sibnet.ru
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Польская студия Pentacle представила демоверсию игры Trans-Siberian Railway Simulator, она уже доступна на площадке в Steam.

Игрокам предстоит управлять электровозом на самой протяженной железной дороге в мире, курсируя по маршруту из Новосибирска в Красноярск в реальном масштабе.

Отмечается, что в Trans-Siberian Railway Simulator геймерам придется ремонтировать собственный локомотив. В игре есть режим выживания — нужно следить не только за трафиком, скоростью и расписанием поезда, а также за голодом, жаждой и степенью опьянения машиниста.

На маршрут также будут влиять погодные условия. Игроку в дороге предстоит противостоять диким животным, а также коррумпированным полицейским и мафии. Дату полноценного релиза игры объявят позднее.

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Игры #Экшены
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Топ комментариев

scorpion2777

А тебя Небензя вообще не читает, его не интересует мнение прокладки.

MuCbE

Ой ну даже не знаю, вот бы в Британию, там как презики меняют руководство. Прям чувствуется ценность...

pepelmetal

Зато без "европейских ценностей"

Nik3316

т.е. если они не меняли конституцию, но правят жосче и дольше чем ВВП, это что то меняет?))) логика интересная,...