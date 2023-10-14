Анонсирован симулятор пьяного машиниста Транссиба

Польская студия Pentacle представила демоверсию игры Trans-Siberian Railway Simulator, она уже доступна на площадке в Steam.

Игрокам предстоит управлять электровозом на самой протяженной железной дороге в мире, курсируя по маршруту из Новосибирска в Красноярск в реальном масштабе.

Отмечается, что в Trans-Siberian Railway Simulator геймерам придется ремонтировать собственный локомотив. В игре есть режим выживания — нужно следить не только за трафиком, скоростью и расписанием поезда, а также за голодом, жаждой и степенью опьянения машиниста.

На маршрут также будут влиять погодные условия. Игроку в дороге предстоит противостоять диким животным, а также коррумпированным полицейским и мафии. Дату полноценного релиза игры объявят позднее.