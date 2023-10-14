Зеленского заставят инициировать переговоры с Россией

Конфликт между Израилем и силами ХАМАС окажет существенное влияние на исход российско-украинского конфликта. На фоне снижения поддержки Киева западные страны заставят украинского президента Владимира Зеленского начать переговоры с Москвой.

Украинские флаги, демонстрируемые на Западе в знак солидарности с Киевом, начали заменяться израильскими, пишет Military Watch Magazine. Снижение уровня поддержки Украины происходит на фоне неудачного контрнаступления ВСУ.

Израилю, который готовится к масштабной военной кампании, потребуется серьезная помощь от США. Ему понадобятся те же виды, которые в настоящее время запрашивает Украина. Пентагон поручил производителям оборонной продукции ускорить выполнение израильских заказов.

По мнению аналитиков, это может стать поворотным моментом для военных действий на Украине. Сокращающий инвестиции в конфликт Запад может сохранить лицо только в том случае, если заставит Киев сесть за стол переговоров.