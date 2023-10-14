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Зеленского заставят инициировать переговоры с Россией

Источник:
Sibnet.ru
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Конфликт между Израилем и силами ХАМАС окажет существенное влияние на исход российско-украинского конфликта. На фоне снижения поддержки Киева западные страны заставят украинского президента Владимира Зеленского начать переговоры с Москвой.

Украинские флаги, демонстрируемые на Западе в знак солидарности с Киевом, начали заменяться израильскими, пишет Military Watch Magazine. Снижение уровня поддержки Украины происходит на фоне неудачного контрнаступления ВСУ.

Израилю, который готовится к масштабной военной кампании, потребуется серьезная помощь от США. Ему понадобятся те же виды, которые в настоящее время запрашивает Украина. Пентагон поручил производителям оборонной продукции ускорить выполнение израильских заказов.

По мнению аналитиков, это может стать поворотным моментом для военных действий на Украине. Сокращающий инвестиции в конфликт Запад может сохранить лицо только в том случае, если заставит Киев сесть за стол переговоров.

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Политика #Мир #Конфликты
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Топ комментариев

scorpion2777

А тебя Небензя вообще не читает, его не интересует мнение прокладки.

MuCbE

Ой ну даже не знаю, вот бы в Британию, там как презики меняют руководство. Прям чувствуется ценность...

pepelmetal

Зато без "европейских ценностей"

Nik3316

т.е. если они не меняли конституцию, но правят жосче и дольше чем ВВП, это что то меняет?))) логика интересная,...