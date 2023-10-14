Wildberries отменит комиссию при оплате картами Visa и Mastercard

Компания Wildberries отменила комиссию за прямую оплату картами Visa и Mastercard, сообщает пресс-служба маркетплейса.

Решения отменить реализацию механизма по взиманию дополнительной стоимости в случае прямой оплаты картами Visa и Mastercard принято после совещания в Генпрокуратуре с участием представителей Wildberries, Банка России и Роспотребнадзора, отмечается в сообщении.

Также маркетплейс принял решение вернуть дополнительно удержанные денежные средства всем клиентам платформы. В настоящее время комиссия за оплату картами Visa и Mastercard уже пропала в приложении Wildberries.

Стороны также обсудили систему работы с товарами ненадлежащего качества. Wildberries решил не взимать плату за возврат таких товаров. При этом в случае отказа от товара надлежащего качества компания возвращает покупателю стоимость товара за исключением расходов на его обратную логистику.

Маркетплейс с 9 октября ввел комиссию 3% за оплату картами Visa и Mastercard. Wildberries объяснил это особенностями операционно-технологического процесса приема платежей с карт систем, ушедших из России.