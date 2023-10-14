Армия обороны Израиля вошла в сектор Газа

Подразделения армии обороны Израиля вошла на территорию сектора Газа, несколько групп пехоты и танков проводят операцию зачистки.

Пресс-служба ЦАХАЛ подчеркнула, что речь идет о локальном рейде. Происходящее не является началом полноценной наземной операции армии, уточняется в сообщении.

Палестино-израильский конфликт обострился на прошлой неделе. Территория еврейского государства подверглась беспрецедентной атаки со стороны военного крыла палестинского движения «ХАМАС».

В ответ армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи», в стране прошла мобилизация 300-тысячного резерва. В настоящее время сектор Газа блокирован израильскими военными.