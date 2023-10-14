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Армия обороны Израиля вошла в сектор Газа

Источник:
Fox News
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Армия Израиля
Фото: © Israel Defense Forces

Подразделения армии обороны Израиля вошла на территорию сектора Газа, несколько групп пехоты и танков проводят операцию зачистки.

Пресс-служба ЦАХАЛ подчеркнула, что речь идет о локальном рейде. Происходящее не является началом полноценной наземной операции армии, уточняется в сообщении.

Палестино-израильский конфликт обострился на прошлой неделе. Территория еврейского государства подверглась беспрецедентной атаки со стороны военного крыла палестинского движения «ХАМАС».

В ответ армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи», в стране прошла мобилизация 300-тысячного резерва. В настоящее время сектор Газа блокирован израильскими военными.

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Оборона #Конфликты
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