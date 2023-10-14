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Определились финалисты шоу «Голос. Уже не дети»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из проекта «Голос. Уже не дети»

Наставники проекта «Голос. Уже не дети» выбрали финалистов, в финале выступят по два участника от каждой команды.

В полуфинале в каждой команде было по четыре участника. Каждая четверка выступила с сольной песней, а наставник выбирал, кто из исполнителей проходит в финал.

Кого выбрали наставники в финал 

Первой выступили участники команды Димы Билана — Мирон Проворов, Диана Хитарова, Мария Панюкова и Рената Таирова. Наставник позвал в финал Мария Панюкову и Ренату Таирову.

Билан объяснил свой выбор тем, что с выбранными участницами он хочет поработать и поэкспериментировать.

Следующей выбирать финалистов предстояло Пелагее. Она отметила, что невозможно сравнивать своих подопечных. Тем не менее, выбор наставница сделала в пользу Давида Саникидзе и Ивана Кургалина. Егор Блинов и Александра Харазьян покинули проект.

В команде Полины Гагариной до полуфинала дошли сразу три победителя предыдущих сезонов детского «Голоса» — Елизавета Качурак (четвертый сезон), Олеся Казаченко (седьмой сезон) и Владислав Тюкин (восьмой сезон). А также участница второго сезона Мария Мирова.

Наставница решила взять в финал Олесю Козаченко и Марию Мирову, объяснив выбывшим, что постоянно побеждать невозможно и добиться успеха можно в только через боль и разочарования.

Последним выбор сделал Егор Крид. В его команде выступили Анастасия Гладилина, Вероника Сыромля, Елизавета Трофимова и Рагда Ханиева. В финал, по решению наставника, прошли Сыромля и Ханиева.

Финал проекта «Голос. Уже не дети» состоится 20 октября в прямом эфире Первого канала, выбирать победителя будут телезрители.

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