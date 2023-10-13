НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия развернула украинское контрнаступление

Источник:
РИА Новости
346 2

Российская армия перешла к активным боевым действиям практически по всему фронту, сообщил постпред РФ в ООН Василий Небензя.

«Вооруженные силы России уже несколько дней как перешли к активным боевым действиям практически по всему фронту. Украинское контрнаступление закончено», — сказал дипломат на заседании ООН, посвященном западным поставкам вооружений Киеву.

Западные эксперты отмечают, что за четыре месяца контрнаступления ВСУ добились только масштабных потерь бойцов и техники. По оценкам аналитиков, украинская армия потеряла огромное количество боевых машин и порядка 20 тысяч военнослужащих.

При этом председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун на днях заверил, что украинская армия продолжит контрнаступление зимой. По его словам, Киев намерен продолжать свои наступательные операции.

Еще по теме
Киев объяснил сбитый график контрнаступления ВСУ
Израиль потребовал от жителей Газы эвакуироваться за 24 часа
Human Rights Watch обвинила Израиль в применении белого фосфора в Газе
США поставят Украине таинственные системы ПВО
смотреть все
Оборона #Конфликты #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Как со временем изменились границы Израиля и Палестины
Экзопланета K2-18b оказалась обитаема
Составлен топ самых мощных бюджетных смартфонов сентября
Зачем ХАМАС напал на Израиль: ответы на главные вопросы
Обсуждение (2)
Картина дня
Россия развернула украинское контрнаступление
Путин назвал идеальный курс доллара
Россия раздаст кредиты дружественным странам
Израиль потребовал от жителей Газы эвакуироваться за 24 часа
О самом главном
Химия любви: как гормоны управляют чувствами
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Пять приемов расположить к себе людей
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Все статьи
Мультимедиа
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Топ комментариев

gena415

у нас и цена на бензин на заправках резко рухнула .за не полные пол года выросла на 3 -5 рублей а в...

Twilight88

Так давай обрушим его до 1000 за доллар) Прикинь сколько выгоды для нашей экономики 🤣

proks

Статья попахивает - вовлечением в занятие "эскортом", за это предусмотрена ответственность.

Asd10

Для очистки складов от хлама и для последнего украинца. Всё же очевидно. Чего ты тормозишь??