Российская армия перешла к активным боевым действиям практически по всему фронту, сообщил постпред РФ в ООН Василий Небензя.

«Вооруженные силы России уже несколько дней как перешли к активным боевым действиям практически по всему фронту. Украинское контрнаступление закончено», — сказал дипломат на заседании ООН, посвященном западным поставкам вооружений Киеву.

Западные эксперты отмечают, что за четыре месяца контрнаступления ВСУ добились только масштабных потерь бойцов и техники. По оценкам аналитиков, украинская армия потеряла огромное количество боевых машин и порядка 20 тысяч военнослужащих.

При этом председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун на днях заверил, что украинская армия продолжит контрнаступление зимой. По его словам, Киев намерен продолжать свои наступательные операции.