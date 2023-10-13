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Путин назвал идеальный курс доллара

Источник:
ТАСС
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Президент Владимир Путин назвал курс доллара, который будет оптимальным для государственного бюджета. По его словам, России нужен курс американской валюты «чуть пониже», чем сейчас.

«Для бюджета нам нужен валютный курс чуть пониже, поэтому и был подписан указ о валютной выручке», — заявил российский президент, подчеркнув при этом, что высокий курс доллара «не связан с какими-либо проблемами в экономике».

Путин объяснил, что курс рубля колеблется по отношению к доллару из-за недостаточного притока валютной выручки российских экспортеров. Обязательная продажа подобных активов должна привести к стабилизации национальной валюты.

«Вопрос просто в валютном регулировании. Мы от него полностью отказались, но в современных условиях, судя по всему, наши экономоператоры предпочитают значительную часть валютой выручки оставлять за рубежом. В этом все и дело», — уточнил он.

11 октября Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, которую получают некоторые российские экспортеры по внешнеторговым договорам. После этого российский рубль значительно укрепился.

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Экономика #Деньги
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